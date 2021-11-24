В ОП РФ оценили решение Роскомнадзора еще раз оштрафовать Twitter и Google
- 24 ноября 2021, 16:59
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
В Мировой суд Москвы поступили новые административные протоколы, составленные Роскомнадзором в отношении Google, Twitter и Facebook. Ведомство пожаловалось на нежелание IT-гигантов удалять запрещенный в России контент.
Заседание по делу Google состоится 7 декабря, а по делам Twitter и Facebook — 16 декабря. Если суд признает онлайн-платформы виновными, то компании Meta Platforms, которая владеет Facebook, грозит штраф в размере до 20 миллионов рублей, Google — до 16 миллионов, Twitter — до 12 миллионов.
Google, Twitter, Facebook уже подвергались многомиллионным штрафам за отказ блокировать материалы, признанные в России опасными. Аналогичным образом за отказ удалять «запрещенку» были наказаны WhatsApp, Telegram и TikTok. Сумма штрафов, выписанных в РФ этим компаниям с начала года, составляет около 200 миллионов рублей.
Напомним, запрещенным контентом в России считаются материалы, содержащие детскую порнографию, пропаганду наркотиков и экстремизма.
Иностранные IT-корпорации «не удаляют деструктивный контент годами», подвергая тем самым опасности россиян, считает первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
«Поэтому штрафы вполне закономерны и справедливы. Опасный контент не блокируется, обращения Роскомнадзора игнорируются… Ведомство, на мой взгляд, имеет полное законное и моральное право продолжать применять к нарушителю санкции до тех пор, пока он не приведет свою деятельность в России в соответствие с нашим законодательством и не погасит уже наложенные штрафы», — рассказал Малькевич в интервью «Ридусу».
Власти РФ обязаны продолжать обеспечивать безопасность своих граждан в Сети, «жестко и безоговорочно пресекая нарушения со стороны цифровых корпораций», добавил общественник.
«Пора ставить IT-гигантов перед выбором: либо они продолжают зарабатывать деньги, но работают в правовом поле и уважают цифровые права российских пользователей, либо им придется прописаться в суде», — заключил Александр Малькевич.
Ранее Роскомнадзор составил реестр иностранных IT-корпораций, которые обязаны в 2022 году открыть в России свои официальные представительства в рамках закона о «приземлении» в юрисдикции РФ. В перечень вошли Google, Apple, Meta (Facebook), TikTok, Zoom, Twitter и другие цифровые гиганты. С полным списком компаний можно ознакомиться на сайте РКН.
Если зарубежные компании не станут выполнять требования закона, им запретят распространять рекламу, собирать персональные данные, исключат из поисковой выдачи.
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