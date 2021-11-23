Адвокат: Генпрокуратура не будет преследовать активистов «Мемориала»

Иск Генпрокуратуры в отношении «Мемориала»* касается исключительно юридического лица, рядовых активистов организации он никак не затрагивает. Об этом заявил председатель Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Александр Карабанов.

«Если организацию ликвидируют, то это не помешает сторонникам «Мемориала» продолжать заниматься своей деятельностью. Иск прокуратуры не подразумевает преследования этой группы людей», — пояснил юрист в интервью РАПСИ.

«Генпрокуратура гарантирует соблюдение законодательства на территории страны, поэтому она обязана требовать ликвидации лиц, которые не хотят исполнять положений закона об иноагентах. Можно сколько угодно дискутировать о правомерности или неправомерности действий прокуратуры, но это закон», — заключил Карабанов.



Напомним, что Генпрокуратура России потребовала от Верховного суда РФ ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»* и некоммерческую организацию «Международный мемориал»*. Данные структуры были признаны Минюстом РФ иностранными агентами в 2014 и 2016 годах.

Поводом для ликвидации послужило неисполнение «Мемориалом»* требований закона о маркировке НКО-иноагента. По данным прокуратуры, с 2019 года в отношении «Международного мемориала»* было возбуждено 20 административных дел, а в отношении правозащитного центра «Мемориал»* — восемь. Общая сумма штрафов превысила 6,5 миллионов рублей.

Дело мемориала будет рассмотрено Верховным судом 25 ноября.