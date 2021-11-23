Эксперт объяснил, как РКН будет защищать цифровые права россиян в 2022 году

Роскомнадзор составил реестр иностранных IT-корпораций, которые обязаны в 2022 году открыть в России свои официальные представительства в рамках закона о «приземлении» в российской юрисдикции. В перечень вошли Google, Apple, Meta (Facebook), TikTok, Zoom, Twitter и другие цифровые гиганты. С полным списком компаний можно ознакомиться на сайте РКН.

Представительства откроют цифровые площадки, чья аудитория в русскоязычном сегменте Сети составляет более 500 тысяч человек в сутки. Кроме того, иностранные компании должны, согласно закону о «приземлении», разместить на своих платформах форму обратной связи для русскоязычных пользователей, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и ограничить доступ к информации, нарушающей российское законодательство.

Если зарубежные корпорации не захотят выполнять требования закона, то им запретят распространять рекламу, собирать персональные данные, а еще исключат из поисковой выдачи.

«Список компаний, который опубликовал Роскомнадзор, вполне предсказуемый. Думаю, что для иностранных корпораций эта новость тоже не является неожиданной. При этом рынок цифровых услуг довольно подвижен, так что перечень, полагаю, может изменяться. Роскомнадзор, как мы видим, готовится к последовательному применению новых законодательных норм», — прокомментировал в интервью «Ридусу» директор Центра компетенций по глобальной IT-кооперации Вадим Глущенко.

Сам же закон о «приземлении иностранных IT-гигантов в российской юрисдикции чрезвычайно важен, поскольку прежде всего он направлен на защиту прав российских граждан. Также «приземление» сделает прозрачной процедуру взаимодействия государства с глобальными цифровыми платформами. Это позволит более оперативно решать различные проблемы и спорные ситуации, обеспечит равные условия исполнения законодательства для российских и зарубежных игроков отечественного цифрового рынка, — добавил эксперт.

Россия — не единственное государство, принимающая меры по локализации IT-корпораций. Аналогичные нормы разрабатываются в Австралии, Китае, США и странах Евросоюза, отметил Вадим Глущенко.

«Влияние глобальных цифровых платформ на экономику и политику сейчас настолько велико, что модернизация регулирования их деятельности в национальной юрисдикции стала поистине общемировым трендом», — заключил глава Центра компетенций по глобальной IT-кооперации.

Ранее начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев пообещал зарубежным IT-корпорациям, что ведомство не станет «жестить», если они не успеют открыть представительства в установленный срок.

«Мы будем договариваться. Мы это делать умеем, — заверил господин Зайцев. — Конечно же, мы ожидаем открытия представительств к 1 января. Но вместе с тем, если мы понимаем, что компания начала активные действия по исполнению закона, но есть определенные препоны, мы, безусловно, готовы рассматривать каждую конкретную ситуацию в отдельности».