В Москве откроется выставка к 60-летию Виктора Цоя

В Москве откроется выставка «Виктор Цой. Путь героя». Мероприятие приурочено к 60-летию со дня рождения лидера рок-группы «Кино». В ЦВЗ «Манеж» представят музыкальные инструменты, черновики, сценические костюмы и другие артефакты, связанные с жизнью Цоя.

В подготовке экспозиции участвовали друзья Виктора Цоя, коллекционеры, его отец Роберт и сын Александр, передает ТАСС.

«Авторы проекта воссоздадут весь путь героя — от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений. Экспозиция организована не хронологически, а по темам — музыка, кино, поэзия, изобразительное искусство. Она представляет собой уникальное собрание артефактов, связанных с жизнью Виктора Цоя», — отметили организаторы.

Сын музыканта Александр Цой охарактеризовал грядущее событие как выставку-байопик. По его словам, посетители экспозиции не только «погрузятся в атмосферу полюбившейся многим музыки», но и «увидят другого Цоя — художника, героя неснятого киберпанк-боевика, представителя неизвестного западной публике советского андеграунда».

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года в автокатастрофе на 35-м километре трассы Талси — Слока в Латвии. Похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.