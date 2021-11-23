«Ставка на профессионалов»: эксперты оценили врио главы Ярославской области
- 23 ноября 2021, 13:32
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Эксперты ЭИСИ оценили первые управленческие шаги временно исполняющего обязанности губернатора Ярославской области Михаила Евраева, который был назначен на свой пост 12 октября текущего года.
За полтора месяца своего нахождения в должности врио главы региона Евраев успел «инициировать проведение конкурса по отбору подрядчика для капремонта инфекционной клинической больницы в Ярославле» и «решить проблему перегруженности медицинского автопарка в условиях пандемии коронавируса». Также он выделил областную субсидию теплоснабжающим организациям региона на закупку мазута и внедрил строгий поэтапный контроль строительства новых дорог.
Ярославская область — промышленно развитый регион, который остро нуждается в строгом финансовом контроле. Михаил Евраев способен этот контроль обеспечить, считает руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.
Он часто соприкасался с вопросом госзакупок не только в рамках работы в ФАС, но и возглавляя подразделения в бизнес-сферах. Еще Евраев хорошо понимает проблемы, связанные с поддержкой бизнеса. Кроме этого, в своей прежней работе он погружался в проблематику самых разных субъектов страны, в его распоряжении есть набор региональных кейсов и практик, которые принимались в различных условиях. Михаил Евраев, на мой взгляд, относится к тому классу управленцев, который формируется последние лет пять, где сделана ставка на опыт, стремление и способность изучать лучшие практики, работать проектным способом, а также на умение эффективно коммуницировать с людьми, — пояснил Кирьян.
Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский обратил внимание, что Евраев является выпускником Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС — так называемой «школы губернаторов», которая считается в России главной кузницей управленческих кадров.
«Выпускники этой кадровой школы даже в сложных проблемных регионах формируют определенный управленческий стиль… Евраев демонстрирует управленческий стиль губернатора новой волны. Отдает приоритет социальной сфере, уделяет большое внимание развитию инфраструктурных проектов, вступает в открытую и прямую коммуникацию с населением, в том числе через соцсети. В кадровых решениях Евраев делает ставку на работу с местными профессионалами, что соответствует запросу от населения к руководителю региона», — заявил Потуремский.
Ранее гендиректор «АНО Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что должности глав российских регионов занимают уже 42 выпускника «школы губернаторов».
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