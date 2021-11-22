В ООН призвали власти КНР освободить журналистку, писавшую о вспышке COVID

Состояние здоровья осужденной на четыре года журналистки Чжан Чжань, освещавшей вспышку коронавируса в городе Ухань в самом начале пандемии, вызвало обеспокоенность у экспертов ООН в области прав человека.

Они призвали власти КНР освободить ее без каких-либо условий и как можно скорее обеспечить ей необходимое лечение.

Эксперты отмечают, что после ареста Чжан Чжань объявила голодовку в знак протеста, в результате чего у нее развилась язва желудка, сильно отекли ноги, и теперь она не может ходить без посторонней помощи.

«В конце июля 2021 года она была помещена в тюремную больницу на 11 дней, в течение которых ее привязывали к больничной койке и подвергали принудительному кормлению. Ее здоровье быстро ухудшается, и есть серьезные опасения за ее жизнь», — приводит «РИА Новости» заявление экспертов.

Ранее госдеп США выразил обеспокоенность в связи с ухудшением здоровья Чжан Чжань и призвал китайские власти немедленно ее освободить. С таким же призывом выступила и Amnesty International.

Брат девушки написал в Twitter, что после голодовки она с трудом ходит и может не пережить предстоящую зиму.

Чжан Чжань © youtube.com

Как сообщал «Ридус», в феврале 2020 года Чжань Чжан была одним из немногих представителей СМИ, которые вели в WeChat, Twitter и YouTube прямые трансляции из закрытой на карантин Ухани. В мае она пропала без вести, а на следующий день выяснилось, что ее задержали в Шанхае. Официальное обвинение в распространении ложной информации женщине предъявили только в начале ноября.

Китайская журналистка так и не признала себя виновной, а в июне 2020 года объявила голодовку.

В конце декабря того же года суд приговорил ее к четырем годам лишения свободы.

Журналистка явилась на судебное заседание в инвалидном кресле.

