ВОЗ признала эталоном российскую тест-систему на выявление COVID-19

В рамках исследования качества тестов на коронавирус, применяемых на территории Узбекистана, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать в качестве эталонного метода тест-систему «АмплиТест», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

В рамках миссии ВОЗ Институт микробиологии им. Роберта Коха организовал в Узбекистане испытания по качеству тестов для диагностики COVID-19 в стране. Они проходили на базе лаборатории Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья.

«На основании результатов, полученных в ходе тренинга, экспертом Института им. Роберта Коха Кристиной Доминго-Карраско было предложено использовать тест-систему ЦСП ФМБА России (экстракция + ОТ-ПЦР) в качестве эталонного метода для выявления случаев SARS-CoV-2», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы ФМБА.

Уточняется, что тест-системы были проанализированы на предмет эффективности и чувствительности, в результате чего было установлено, что они являются одними из наиболее чувствительных и специфичных на российском рынке и рынке стран СНГ.

Тест © Ахметов Вадим/URA.RU/TASS

«По итогам испытаний были сделаны выводы о том, что наборы производства ЦСП ФМБА России имеют лучшую результативность в образцах с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных и слабоположительных образцов», — цитирует агентство руководителя ФМБА Веронику Скворцову.

В ведомстве также отметили, что «АмплиТест» позволяет выявлять наиболее значимые генетические линии вируса коронавируса.

Как писал ранее «Ридус», срок предоставления результатов теста на коронавирусную инфекцию ограничили 24 часами. Соответствующее постановление подписала главный государственный санитарный врач Анна Попова.