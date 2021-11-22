«Газпром» дал Кишиневу 48 часов на оплату поставок газа

Компания «Газпром» может прекратить поставки газа в Молдавию через 48 часов, так как не был осуществлен платеж.

Как сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября.

В соответствии с контрактом «Газпром» уведомил Кишинев, что через 48 часов поставки газа в Молдавию будут остановлены.

«"Газпром» крайне разочарован невыполнением Молдавией своих контрактных обязательств", — приводит газета «Известия» слова Куприянова, сказанные в эфире канала «Россия-24».

Работа Касимовского подземного хранилища газа компании «Газпром» © ТАСС/ Александр Рюмин

Он подчеркнул, что контракт был подписан практически на условиях молдавской стороны, но с тем условием, что 100% текущих платежей будут поступать в срок.



Между тем Алина Мерлич, пресс-секретарь вице-премьера Андрея Спыну, сообщила, что в Молдавии не получали уведомления «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа.



Напомним, «Газпром» и Молдавия подписали 29 октября пятилетний контракт. Спыну заявил, что цена на газ в ноябре составит 450 долларов за тыс. куб. м и в дальнейшем будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке.

Как писал ранее «Ридус», цена на российский газ для Молдавии составит 500−600 долларов за тысячу кубометров. Таким образом, «Газпром» будет поставлять Кишиневу топливо в два раза дороже старой формулы.