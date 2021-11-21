Ушла из жизни актриса Нина Русланова

На 76-м году жизни после продолжительной болезни скончалась народная артистка РФ Нина Русланова.

Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Нина Русланова родилась 5 декабря 1945 года в городе Богодухове Харьковской области. Поступила в Харьковский театральный институт, а в 1969 году окончила Театральное училище им. Б. В. Щукина.

В 1985—1988 годы служила в Московском академическом театре им. В. Маяковского.

Широкую известность ей принесли фильмы «Короткие встречи», «Завтра была война», «Кин-дза-дза!», «Афоня», «Собачье сердце», «Зимняя вишня», «Будьте моим мужем» и «Настройщик». Всего в ее послужном списке около 150 ролей в кино.

Удостоена четырех премий «Ника», премии «Золотой орел» и театральной премии «Чайка».