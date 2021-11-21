Названы результаты одновременной вакцинации от гриппа и COVID

В Центре имени Гамалеи провели эксперимент по одновременной вакцинации от гриппа и коронавируса, рассказал заместитель директора центра Денис Логунов.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он сообщил, что в результате было зафиксировано значительное усиление эффективности вакцины против гриппа при совместной вакцинации со «Спутником V».

По словам ученого, эффективность гриппозной вакцины усиливается в несколько раз, пишет ФАН.



Логунов отметил, что ограничения для совместного применения этих препаратов отсутствуют, однако для того, чтобы определить безопасность, все эти сочетания нужно проверять в ходе клинических исследований.

«Поскольку не всегда хватает времени, чтобы проверить все сочетания в отношении всех вакцин, это пока не сделано», — цитирует ученого ТАСС.

На данный момент, по его словам, достаточно выждать две недели, потому что это как раз тот срок, который связан с первичными воспалительными реакциями, которые полностью проходят за этот период. «В таком интервале мы точно не будем иметь никаких осложнений», — заверил Логунов, добавив, что последовательность применения вакцинных препаратов не имеет значения.

Ранее сообщалось, что в России разрешили одновременное введение вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» и вакцины от гриппа. При этом смешивание «Спутника Лайт» с другими вакцинами или лекарственными препаратами в одном шприце запрещается. Кроме того, препараты будут вводиться в разные части тела. Например, в левое и правое плечо.

Между тем бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал «Ридусу», что в некоторых случаях одновременное введение двух вакцин может быть опасно. Это касается тяжелых заболеваний, связанных с работой эндокринной и иммунной систем, кардиологических пациентов и раковых больных.