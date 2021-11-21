Путин ревакцинировался от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин ревакцинировался от COVID-19.

Глава государства привился вакциной «Спутник Лайт».

По его словам, после процедуры он чувствует себя хорошо.



Напомним, «Спутник Лайт» является однокомпонентным препаратом, рекомендованным для ревакцинации.



«Спутник Лайт» © Петр Ковалев/ТАСС

Путин также выразил готовность принять участие в эксперименте по применению назальной вакцины. Он вызвался стать добровольцем в тестировании этого препарата, который разрабатывается в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщает ФАН.



В июне российский лидер раскрыл свой выбор вакцины от коронавирусной инфекции. В ходе прямой линии президент признался, что привился «Спутником V» (препарат «Гам-КОВИД-Вак»). Он отметил, что обе одобренные на тот момент вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — хорошие, но он выбрал препарат, основываясь на отзывах своих знакомых и на личных взглядах.

«Исходил из того, что мне необходимо быть защищенным как можно дольше, поэтому принял для себя решение привиться „Спутником V“. Тем более что Вооруженные силы у нас прививаются „Спутником V“, а я все-таки верховный главнокомандующий», — подчеркнул Путин.



На рабочем заседании саммита G20, состоявшемся 30 октября, глава государства заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может использоваться для повышения эффективности других антиковидных препаратов.