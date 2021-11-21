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Путин ревакцинировался от коронавируса

Георгий Самсонов

Президент РФ Владимир Путин © kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин ревакцинировался от COVID-19.

Глава государства привился вакциной «Спутник Лайт».

По его словам, после процедуры он чувствует себя хорошо.

Напомним, «Спутник Лайт» является однокомпонентным препаратом, рекомендованным для ревакцинации.

«Спутник Лайт» © Петр Ковалев/ТАСС

Путин также выразил готовность принять участие в эксперименте по применению назальной вакцины. Он вызвался стать добровольцем в тестировании этого препарата, который разрабатывается в центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, сообщает ФАН.

В июне российский лидер раскрыл свой выбор вакцины от коронавирусной инфекции. В ходе прямой линии президент признался, что привился «Спутником V» (препарат «Гам-КОВИД-Вак»). Он отметил, что обе одобренные на тот момент вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» — хорошие, но он выбрал препарат, основываясь на отзывах своих знакомых и на личных взглядах.

«Исходил из того, что мне необходимо быть защищенным как можно дольше, поэтому принял для себя решение привиться „Спутником V“. Тем более что Вооруженные силы у нас прививаются „Спутником V“, а я все-таки верховный главнокомандующий», — подчеркнул Путин.

На рабочем заседании саммита G20, состоявшемся 30 октября, глава государства заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может использоваться для повышения эффективности других антиковидных препаратов.

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Комментарии (1)

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    Bupycвчера, 23:16

    Я со страхом год боролся,
    Но пошел и укололся,
    Зуб даю, что укололся,
    Но куда не покажу!

    То ли дело дядя Вова.
    Он готов привиться снова,
    В 2 руки, по Македонски,
    И опять не покажу!