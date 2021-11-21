Британским водителям полностью запретят с 2022 года пользоваться телефоном

С 2022 года водителям в Великобритании полностью запретят пользоваться мобильными телефонами во время управления автомобилем, а также в пробках и на светофорах.

В частности, запрет коснется съемки фото и видео, а также игр и просмотра плейлистов.

На данный момент британские законы запрещают водителям писать текстовые сообщения или звонить по телефону (кроме экстренных случаев).

Нарушение будет караться штрафом в размере 200 фунтов стерлингов (около 20 тысяч рублей), сообщает The Guardian.

Использование телефона за рулем © pixabay.com

Водителям по-прежнему можно будет пользоваться мобильными телефонами, закрепленными в подставке.

При этом издание отмечает, что автомобилистов могут привлечь к ответственности, если полиция обнаружит, что телефон их отвлекает и они теряют контроль над своим автомобилем.

Как писал ранее «Ридус», руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил в ГИБДД обращение с предложением увеличить штраф за пользование телефоном за рулем до десяти тысяч рублей. Курдесов напомнил о страшном ДТП, которое произошло в Москве 16 июля, когда молодая девушка сбила трех детей, двое из которых погибли. В СМИ не раз отмечалось, что в момент аварии она могла пользоваться телефоном, что и отвлекло ее внимание.

В итоге суд приговорил 19-летнюю студентку к пяти годам лишения свободы.