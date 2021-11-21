«Талибан»* надеется на помощь мирового сообщества в борьбе с наркоманией

Радикальному движение «Талибан» * необходима помощь мирового сообщества в борьбе с наркоманией, сообщил замминистра здравоохранения Афганистана Абдул Бари Омар.

По его словам, возможности страны в борьбе с наркоманией ограничены, поскольку прежняя власть не собирала должным образом статистические данные, из-за чего истинный масштаб проблемы до сих пор не известен.

«Мы рассчитываем на помощь мирового сообщества в борьбе с употреблением наркотиков», — заявил Омар в беседе с ТАСС.

Он отметил, что наркомания представляет угрозу не только для Афганистана, но и для стран всего региона. Замминистра уточнил, что начиная с 15 августа этого года, когда талибы * пришли к власти, на принудительное лечение от наркомании были направлены по меньшей мере 5 тысяч человек, большинство которых — жители Кабула.

Омар добавил, что около трех тысяч человек уже находились на лечении со времен правительства Ашрафа Гани.

Замминистра подчеркнул, что талибы * намерены бороться с наркоманией в Афганистане, поскольку она идет в разрез с исламскими ценностями, которые пропагандирует «Талибан» *.

Выращивание опиумного мака. © EPA / ТАСС

По данным ООН, в 2020 году площадь земель, используемых в Афганистане для незаконного культивирования опиумного мака, увеличилась на 37% по сравнению с предыдущим годом, отмечает агентство. В том же году, на исламскую республику приходилось 85% общемирового производства опиума, а число наркозависимых среди взрослого населения достигло около 2,4 млн человек, или 12,6% от взрослого населения страны.

Как писал ранее «Ридус», в Дохе прошли переговоры делегации США с представителями «Талибана» *. По итогам встречи было заявлено, что Вашингтон окажет гуманитарную помощь афганцам и представит условия для доставки помощи гуманитарным организациям страны.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.