Глава МИД Франции назвал Россию «невыносимым соседом»

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия бывает порой «невыносимым соседом», но диалог с ней необходим ради общих интересов.

По его словам, Россия — прежде всего, сосед, а иногда соседи бывают невыносимы.

«Бывают соседи, которые вас раздражают, но они остаются вашими соседями, поэтому нужно искать способы действовать вместе на благо общих интересов», — сказал Ле Дриан в эфире RTL.

Он подчеркнул, что именно по этой причине на прошлой неделе состоялась встреча глав МИД и Минобороны России и Франции в формате «2+2».

«Не могу сказать, что встреча прошла очень хорошо, но главное — она состоялась. Нужно всегда поддерживать диалог», — отметил министр.

На прошедшей в Париже 12 ноября встрече Сергей Лавров, Жан-Ив Ле Дриан, Сергей Шойгу и Флоранс Парли обсудили ситуацию на польско-белорусской границе, на Украине, в Ливии и Афганистане, а также отношения России с ЕС и НАТО.

Ранее, отвечая на вопрос шведского корреспондента, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что неприлично спрашивать о том, как Россия собирается понравиться Западу.