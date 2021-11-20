Военный эксперт раскрыл самое уязвимое место украинской армии
- 20 ноября 2021, 22:55
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Украинский военный эксперт Анатолий Кравчук считает самым слабым местом ВСУ Украины подбор кадров.
По его словам, в украинскую армию подбирают людей по принципу лояльности к руководству страны.
В эфире телеканала «Украина 24» он отметил, что в настоящий момент вооруженные силы Украины, к сожалению, слишком политизированы.
«Там не подбирают людей по профессиональному принципу, а подбирают таких, которые будут верны политическому курсу партии. Чем выше должность — тем больше работает этот принцип», — цитирует Кравчука «РИА Новости».
Как отмечает агентство, по результатам проведенного местными СМИ опроса выяснилось, что в украинской армии растет недовольство, а во всех подразделениях не хватает от 40 до 70% личного состава, поскольку многие военнослужащие отказываются заключать новые контракты и продолжать службу. По признанию всех респондентов, у контрактников напрочь отсутствует мотивация, а о патриотизме и желании принимать участие в войне не идет и речи.
Опрошенные уверяют, что еще хуже обстоят дела со срочниками, которых в основном используют как чернорабочих, а обучением и боевой подготовкой с ними никто не занимается.
Как писал ранее «Ридус», 18 августа на репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины, проходившей в центре Киева, организаторы почему-то решили «закамуфлировать» один из новых танков малярным скотчем вместо обычной «пиксельной» военной раскраски.
Также стало известно о том, что во время эвакуации американской базы в Кабуле об украинских контрактниках забыли. Военные не смогли вовремя покинуть расположение части и не знали, что делать дальше.
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