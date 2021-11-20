Военный эксперт раскрыл самое уязвимое место украинской армии

Украинский военный эксперт Анатолий Кравчук считает самым слабым местом ВСУ Украины подбор кадров.

По его словам, в украинскую армию подбирают людей по принципу лояльности к руководству страны.

В эфире телеканала «Украина 24» он отметил, что в настоящий момент вооруженные силы Украины, к сожалению, слишком политизированы.

«Там не подбирают людей по профессиональному принципу, а подбирают таких, которые будут верны политическому курсу партии. Чем выше должность — тем больше работает этот принцип», — цитирует Кравчука «РИА Новости».

Как отмечает агентство, по результатам проведенного местными СМИ опроса выяснилось, что в украинской армии растет недовольство, а во всех подразделениях не хватает от 40 до 70% личного состава, поскольку многие военнослужащие отказываются заключать новые контракты и продолжать службу. По признанию всех респондентов, у контрактников напрочь отсутствует мотивация, а о патриотизме и желании принимать участие в войне не идет и речи.

Солдат украинской армии. © Минобороны Украины

Опрошенные уверяют, что еще хуже обстоят дела со срочниками, которых в основном используют как чернорабочих, а обучением и боевой подготовкой с ними никто не занимается.

Как писал ранее «Ридус», 18 августа на репетиции военного парада ко Дню Независимости Украины, проходившей в центре Киева, организаторы почему-то решили «закамуфлировать» один из новых танков малярным скотчем вместо обычной «пиксельной» военной раскраски.



Также стало известно о том, что во время эвакуации американской базы в Кабуле об украинских контрактниках забыли. Военные не смогли вовремя покинуть расположение части и не знали, что делать дальше.