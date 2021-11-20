Глава Пентагона рассказал, когда США завершат боевую миссию в Ираке

В ходе встречи с иракским коллегой Джумой Инадом министр обороны США Ллойд Остин подтвердил, что американская боевая миссия в Ираке завершится до конца 2021 года.

Он также сообщил, что военные США остаются в Ираке по приглашению правительства этой страны для поддержки сил безопасности.

«США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, включая то обязательство, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи», — приводит «РИА Новости» текст письменного заявления пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

Остин и Инад также обсудили дальнейший этап военной миссии США в Ираке, который будет сосредоточен на «консультировании, помощи и обмене разведданными» с иракскими военными в рамках кампании по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» *.

Военные США © Defence Images/flickr.com (CC BY ND 2.0)

Кроме того, шеф Пентагона осудил недавнюю попытку нападения на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими и выразил надежду, что дальнейшее формирование нового правительства будет протекать мирно.

Как писал ранее «Ридус», в январе прошлого года парламент Ирака проголосовал за прекращение иностранного военного присутствия в стране. На экстренном заседании Совета была принята резолюция, обязывающая правительство Ирака «положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции».

В тот же день МИД Ирака направил генеральному секретарю ООН и в Совет Безопасности официальную жалобу в связи с ударом США на территории страны. Речь о ракетном обстреле США аэропорта Багдада, в результате которого были убиты влиятельный иранский генерал Касем Сулеймани и заместитель командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандис.



* Запрещенная в России террористическая организация.