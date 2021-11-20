В белорусском логистическом центре курды устроили потасовку с журналистами

В логистическом центре в Белоруссии, куда переместили мигрантов, разбивших лагерь на границе с Польшей, произошел серьезный конфликт.

Инициаторами потасовки с журналистами стали курдские беженцы.

Как передает с места событий корреспондент газеты «Известия», причиной конфликта стало появление в центре представителей антиправительственных СМИ из Иракского Курдистана. В результате беженцы стали кидать в них палки и бутылки, при этом иногда попадая и в белорусских пограничников.

Одна из мигранток объяснила российскому журналисту причину такой бурной реакции со стороны курдов. По ее словам, во время войны в Курдистане они постоянно подвергались насмешкам со стороны прессы.

Издание также сообщает, что польская сторона заявила о продолжившихся минувшей ночью попытках штурма мигрантами границы с Белоруссией и обвинила в этом белорусских силовиков.

Накануне в интервью Би-би-си президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил польских силовиков в нарушении белорусской границы. По его словам, даже оружие нельзя поворачивать в сторону сопредельного государства, а польские силовики лили воду с ядохимикатами из водометов на 100 метров на территорию Белоруссии.

Ранее в беседе с временно исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель белорусский лидер заявил, что Минск имеет возможности прекратить миграционный кризис и готов это сделать, если Евросоюз выполнит два условия: снимет санкции с Белоруссии и признает Лукашенко главой государства.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе обострился 16 ноября. Беженцы попытались прорваться на территорию ЕС, некоторым это удалось. После этого Лукашенко распорядился разместить нелегалов в логистическом центре, расположенном возле пункта пропуска «Брузги» в Гродненской области.