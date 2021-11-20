Саакашвили прекратил 50-дневную голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили завершил голодовку, которая продолжалась 50 дней.

Об этом сообщил лечащий врач политика Николоз Кипшидзе.

По его словам, реабилитационный период Саакашвили будет проходить под присмотром коллегии врачей.

Совет медиков уже состоялся в Горийском военном госпитале, куда Саакашвили перевели из глданской тюремной больницы.

Вскоре врачи составят список лиц, которым будет разрешено навещать бывшего президента Грузии, пишет ФАН.

Как сообщал «Ридус», 11 ноября экс-президент Грузии пообещал прекратить голодовку, если его перевезут из глданской тюремной больницы в место для реабилитации, где ему обеспечат безопасность и высококачественное лечение.



Напомним, политика, объявившего голодовку 1 октября, перевели в Глданскую тюремную больницу во избежание ухудшения состояния его здоровья.

До этого личный врач Саакашвили сообщил об отказе политика лечиться в тюрьме в связи с публикацией видео, на котором он принимает пищу в тюремном медпункте.

Состояние здоровья политика резко ухудшилось 18 ноября — он упал в тюрьме и потерял сознание. В результате его унесли из камеры на носилках.

Врачи диагностировали у Саакашвили неврологическое расстройство — энцефалопатию Вернике, которая может привести нарушению памяти и проблемам со зрением. По словам невролога Рустема Гайфутдинова, при таком диагнозе пациенты впадают в кому, и возможен летальный исход.