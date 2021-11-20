Французский журналист назвал три возможных очага будущих войн в Европе

Обозреватель газеты Ouest-France Фабьен Казенав перечислил три «пороховые бочки» Европы, где возможна война.

Он отметил, что в последнее время в ЕС все больше опасаются вооруженного конфликта, который может возникнуть из-за скопления тысяч беженцев на границе Польши и Белоруссии.

Как известно, Варшава не пускает мигрантов с Ближнего Востока на территорию Евросоюза и развернула на восточных рубежах около 15 тысяч военных для поддержки пограничников и полиции.

По словам журналиста, обе стороны обвиняют друг друга в миграционном кризисе, а радикализация участников противостояния может привести к случайному инциденту с польским, литовским, латышским или белорусским военным.

Казенав также считает, что в случае войны в Донбассе Москва может заступиться за ДНР и ЛНР. Он полагает, что при «катастрофичном» для Киева сценарии российская армия создаст буферную зону не только для защиты Донецка и Луганска, но и для безопасности Крыма. Она протянется до Одессы и Транснистрии (Заднестровья), говорится в статье.

Кроме того, автор публикации допускает возможную гражданскую войну в Боснии и Герцеговине (БиГ). В 1995 году кровопролитию положили конец Дейтонские соглашения, разделившие государство на Федерацию БиГ и Республику Сербскую, однако эту хрупкую конструкцию могут нарушить националистические настроения, зреющие в разных частях страны, подытожил журналист.

Как писал ранее «Ридус», Украина разработала девять возможных сценариев нападения со стороны России. Киев готов в том числе к полномасштабному вооруженному конфликту. Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович утверждает, что «война уже идет» и не исключает что она «может пойти по пути эскалации и приобрести, например, вид полномасштабного конфликта». В этом случае Украине помогут США, убежден он.