В ходе рейда на овощебазе в Петербурге полиция задержала 80 мигрантов

Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники полиции проверили соблюдение норм миграционного законодательства.

В ходе рейда на Софийской овощной базе, в котором участвовало более 220 стражей порядка, были задержаны 80 мигрантов.

Их доставили в отделения для административных разбирательств.

Как сообщает ФАН, в отношении иностранцев составили протоколы по статье о нарушении правил въезда или режима пребывания в России.

Кроме того, на овощебазе был обнаружен находящийся в розыске автомобиль, пишет издание. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, как там оказалась эта машина, и, кто причастен к случившемуся.

Подобные рейды планируется провести и в других районах Северной столицы.

Мигранты у Единого миграционного центра Московской области в Путилково. © Михаил Терещенко / ТАСС

Ранее сообщалось, что на парковке у ТРК «Европолис» в Ростокино состоялись массовые задержания мигрантовпосле того, как москвичи пожаловались на акцию киргизских националистов. В Сети появилось видео, на котором в один ряд торжественно выстраиваются 30 автомобилей с красными флагами. В полиции выяснилось, что член националистического движения «Бутун Кыргызстан» проводил акцию в поддержку Эмиля Жайчиева — кандидата на парламентских выборах в Киргизии, которые состоятся через неделю.