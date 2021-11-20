В ходе рейда на овощебазе в Петербурге полиция задержала 80 мигрантов
- 20 ноября 2021, 17:18
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Во Фрунзенском районе Петербурга сотрудники полиции проверили соблюдение норм миграционного законодательства.
В ходе рейда на Софийской овощной базе, в котором участвовало более 220 стражей порядка, были задержаны 80 мигрантов.
Их доставили в отделения для административных разбирательств.
Как сообщает ФАН, в отношении иностранцев составили протоколы по статье о нарушении правил въезда или режима пребывания в России.
Кроме того, на овощебазе был обнаружен находящийся в розыске автомобиль, пишет издание. Теперь правоохранителям предстоит выяснить, как там оказалась эта машина, и, кто причастен к случившемуся.
Подобные рейды планируется провести и в других районах Северной столицы.
Ранее сообщалось, что на парковке у ТРК «Европолис» в Ростокино состоялись массовые задержания мигрантовпосле того, как москвичи пожаловались на акцию киргизских националистов. В Сети появилось видео, на котором в один ряд торжественно выстраиваются 30 автомобилей с красными флагами. В полиции выяснилось, что член националистического движения «Бутун Кыргызстан» проводил акцию в поддержку Эмиля Жайчиева — кандидата на парламентских выборах в Киргизии, которые состоятся через неделю.
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