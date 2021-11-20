Амельченкова навестила сотрудников скорой помощи в Красногорске

Депутат Госдумы Ольга Амельченкова и волонтеры, участвующие в акции «Мы вместе», привезли сотрудникам подстанции скорой помощи в Красногорске мясные деликатесы.

Хочу выразить слова огромной благодарности врачам, медсестрам, водителям и младшему медперсоналу. Вы — настоящие герои нашего времени. Вы спасаете жизни, это великий подвиг. Сегодня мы вместе с волонтёрами приехали сказать вам спасибо за вы, что вы делаете, — сказала парламентарий.

Она также поблагодарила торговую марку «Окраина», которая предоставила продуктовые наборы для медиков.

«Надеюсь, мы подняли врачам настроение и хоть ненадолго отвлекли от забот, ведь время сейчас непростое. В стране пандемия коронавируса», — заявила Амельченкова.

«Настроение однозначно улучшилось, ведь важны не только подарки, но и внимание. Для медиков, сутками занятых работой, очень важно, что их труд ценят», — отреагировал заведующий подстанцией Виктор Нардит.

По его словам, ежедневно на линию выходит 28 бригад. Среднесуточная нагрузка на бригаду — 13 вызовов. В пик пандемии их количество значительно выросло, было совершено более 500 выездов.