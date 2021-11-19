Историк оценил шансы Камалы Харрис стать президентом США

В связи с медицинской процедурой, которую проходил 19 ноября президент США Джо Байден, его полномочия были временно переданы вице-президенту Камале Харрис.

Как отмечает газета «Известия», это первый подобный случай с момента прихода администрации Байдена к власти, а также первый случай в истории, когда у власти в США оказалась темнокожая женщина.

Издание пишет, что Байдену провели колоноскопию под наркозом, и он уже вернулся к исполнению своих обязанностей.

В беседе с «360» директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулев отметил, что процедура временной передачи полномочий главы Белого дома давно описана и не является неординарной.

Ученый напомнил, что после покушения на Рональда Рейгана в 1981 году подобные вопросы долго обсуждались и в итоге американские власти приняли специальную поправку о президентских правах и возможности их перехода.

«Расписывается вся процедура — что происходит, если президент ложится на операцию или теряет дееспособность на длительное время. Вице-президент, это его основная функция по конституции, вступает в исполнение обязанностей президента», — объяснил Рогулев в интервью телеканалу.

Он подчеркнул, что больше никаких обязанностей у вице-президента нет, а все остальное зависит от договоренностей между главой государства и вице-президентом.

Шансы Харрис когда-либо занять должность главы США эксперт оценил как небольшие.

Камала Харрис © Михаил Салтыков/коллаж/Ridus.ru

«Ее роль непонятна, взаимоотношения не очень гладкие. Многие американские СМИ об этом пишут. Она оставила не самое лучшее впечатление, рейтинг у нее невысокий», — заключил Рогулев.

Напомним, в марте, представляя вице-президента Камалу Харрис сотрудникам Центра по контролю и профилактике заболеваний Атланты, Байден заявил, что она умнее его.



Как писал ранее «Ридус», вице-президент США Камала Харрис изложила свое видение инклюзивной бизнес-модели предпринимательства на страницах американского журнала Forbes. Текст вышел несколько странный — изобилующий примерами «успешных женщин» из меньшинств, но не объясняющий, почему именно эта категория должна пользоваться поддержкой государства.