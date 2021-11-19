Пойманный на допинге российский теннисист дисквалифицирован на 20 месяцев

За нарушение антидопинговых правил Международная теннисная федерация (ITF) дисквалифицировала российского теннисиста Теймураза Габашвили на 20 месяцев.

Как сообщается на сайте организации, допинг-проба 36-летнего россиянина, сданная на турнире серии «Челленджер» в Алма-Ате в середине июня, дала положительный результат на фуросемид.

Теперь Габашвили не сможет участвовать в соревнованиях с 18 ноября 2021 года по 17 июля 2023 года.

Спортсмен согласился с наказанием, говорится в сообщении.

На данный момент он занимает 270-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Его наивысшим достижением было 43-е место в 2016 году. На счету Габашвили нет титулов, завоеванных на турнирах под эгидой АТР, а его лучший результат на турнирах серии Большого шлема — выход в четвертый круг Открытого чемпионата Франции (2010, 2015).

Ранее «Ридус» писал о том, что WADA может дисквалифицировать на четыре года нападающего клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина из-за данных бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Тот еще в 2019 году указал на взятую у Ничушкина перед Олимпиадой в Сочи допинг-пробу как поддельную.