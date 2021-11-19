В Польше прокомментировали сообщение о «гибели ребенка беженцев» на границе
- 19 ноября 2021, 19:15
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В «Польском центре международной помощи» (PCPM) не подтвердили появившуюся накануне информацию о гибели в лесу на границе с Белоруссией годовалого ребенка сирийских беженцев.
Оказалось, что это сообщение было основано на рассказе одной из мигранток о том, что около месяца назад она потеряла ребенка, пока блуждала в лесу на белорусской стороне.
В PCPM рассказали, что в ночь на 18 ноября польские медики действительно оказывали помощь трем мигрантам в лесу, однако мертвого ребенка там не было. По словам сотрудников фонда, они помогли мужчине с болями в животе, а также паре раненых сирийских врачей.
«У мужчины была рваная рана руки, а у женщины — ножевое ранение голени. Женщина плакала, перевязывая рану. По их словам, она потеряла своего годовалого ребенка месяц назад, когда бродила по лесу», — приводит «РЕН ТВ» сообщение РСРМ.
В фонде объяснили, что информацию о гибели ребенка нельзя подтвердить только на основании слов мигрантки.
Как сообщал «Ридус», ночью 18 ноября польские спасатели обнаружили в лесу недалеко от границы несколько мигрантов. Среди них оказалась семейная пара, у которой якобы погиб годовалый ребенок.
Ранее минобороны Польши сообщило, что большие группы мигрантов на белорусской стороне границы продолжают попытки нелегального проникновения в страну. По данным пограничной охраны Польши, 17 ноября была зафиксирована 501 попытка незаконного пересечения польско-белорусской границы.
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