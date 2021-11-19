«Мы ехали на рыбалку»: друг Рашкина раскрыл детали инцидента с лосем
- 19 ноября 2021, 17:37
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Приятель депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина Владимир Матросов, который находился вместе с парламентарием в Саратовской области во время незаконной охоты, озвучил подробности убийства лося.
По словам Матросова, изначально никто охотиться не собирался. Компания поехала на природу просто порыбачить, но Рашкин зачем-то взял с собой ружье. Увидев лося, депутат застрелил животное, разделав затем его тушу.
Владимир также отметил, что Валерий Рашкин никогда не заботился о наличии разрешения на охоту. Об этом думали его однопартийцы, передает «РЕН ТВ».
Напомним, Рашкин и несколько его товарищей были задержаны полицией в Лысогорском районе Саратовской области в ночь на 29 октября. Правоохранители обнаружили в багажнике их автомобиля разделанного лося. Тогда депутат утверждал, что коммунисты якобы нашли животное уже убитым в лесу. Однако затем Рашкин записал видеообращение, в котором признался, что лося убил и разделал именно он. Депутат отметил, что из-за плохой погоды перепутал лося с кабаном.
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