«Мы ехали на рыбалку»: друг Рашкина раскрыл детали инцидента с лосем

Приятель депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина Владимир Матросов, который находился вместе с парламентарием в Саратовской области во время незаконной охоты, озвучил подробности убийства лося.

По словам Матросова, изначально никто охотиться не собирался. Компания поехала на природу просто порыбачить, но Рашкин зачем-то взял с собой ружье. Увидев лося, депутат застрелил животное, разделав затем его тушу.

Владимир также отметил, что Валерий Рашкин никогда не заботился о наличии разрешения на охоту. Об этом думали его однопартийцы, передает «РЕН ТВ».

Напомним, Рашкин и несколько его товарищей были задержаны полицией в Лысогорском районе Саратовской области в ночь на 29 октября. Правоохранители обнаружили в багажнике их автомобиля разделанного лося. Тогда депутат утверждал, что коммунисты якобы нашли животное уже убитым в лесу. Однако затем Рашкин записал видеообращение, в котором признался, что лося убил и разделал именно он. Депутат отметил, что из-за плохой погоды перепутал лося с кабаном.