День отца, учрежденный президентом России Владимиром Путиным, станет еще одним важным семейным праздником, направленным на укрепление института семьи и повышение значимости мужчины в воспитании детей. К такому выводу пришли участники межрегионального форума «Культура отцовства: права и обязанности мужчин в семье и социуме», который состоялся в Общественной палате РФ.

«Когда мы празднуем День матери или День семьи, мы акцентируем внимание детей на великой роли женщин в жизни общества. Сегодня же мы хотим, чтобы каждый ребенок увидел особую роль отцов, понял, что папа — это гордость. Важно помнить, что тема культуры отцовства — это тема защиты прав и свобод мужчин как отцов», — отметила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.



«Решение президента об установлении Дня отца — важный шаг на пути к укреплению семейных ценностей, признание вклада обоих родителей в жизнь и воспитание детей. На следующей неделе Россия отмечает День матери. Теперь оба этих замечательных праздника составляют пару, которая символизирует семью», — добавила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Первый заместитель председателя комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло обратил внимание, что «количество браков и разводов в России впервые сравнялось».



«При этом с 24 до 35% увеличилась смертность мужчин до 45 лет. Это напрямую влияет на демографию и на национальную безопасность. Перед нами стоит огромное количество вызовов. На отцов ложится огромная ответственность», — заключил Пожигайло.

