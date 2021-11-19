«Будем проверять»: штурм Роспотребнадзора в Волгограде сняли на видео

В здание управления Роспотребнадзора в Волгограде ворвались несколько женщин, чтобы проверить наличие QR-кодов у сотрудников ведомства.

Эту акцию противников вакцинации и введения системы QR-кодов сняли на видео.

На кадрах видно, как женщины ходят по кабинетам волгоградского Роспотребнадзора и требуют показать им паспорта и QR-коды. При этом они отмечают, что многие сотрудники не носят маски.

«Будем проверять», — предупреждают активистки.

По их словам, им надоело, что их «кошмарят QR-кодами».

Ранее сообщалось, что группу антиваксеров могла возглавлять местная активистка Оксана Барабанова, которая ранее прорвалась в кабинет главного санитарного врача по региону Ольги Зубаревой. Тогда женщина пыталась оспорить постановление, согласно которому отдельные категории граждан обязаны вакцинироваться против коронавируса. Отказавшуюся делать прививку Барабанову отстранили от работы.

Как сообщал «Ридус», Верховный суд Татарстана отправил противницу вакцинации в психбольницу для принудительного прохождения судебно-психиатрической экспертизы. Это произошло после акции, проведенной в одном из торговых центров. Активисты «захватили» ТЦ и пропускали посетителей без QR-кодов.

