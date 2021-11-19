«На борьбу с бедностью»: в Госдуме оценили поправки Путина о повышении МРОТ

Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в проект федерального бюджета о повышении МРОТ и прожиточного минимума окажут влияние на все социальные выплаты в РФ. При этом пенсия будет проиндексирована выше уровня инфляции, заявил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В этой ситуации задача парламента — не только поддержать инициативы Владимира Путина, но и осуществить парламентский контроль за тем, как оно будет реализовано, — отметил парламентарий.

Полномочный представитель главы государства в Госдуме Гарри Минх в свою очередь подчеркнул, что поправки Путина «прежде всего направлены на борьбу с бедностью».

Комитет Госдумы по бюджету и налогам уже рекомендовал нижней палате парламента принять проект федерального бюджета на 2022 и плановый период 2023—2024 годов во втором чтении. По словам Макарова, в бюджет в бюджет было подготовлено более 1000 поправок. Из них в таблицах представлено 888 нововведений, передает ТАСС.

Напомним, что Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум на 8,6%. Таким образом, он должен вырасти в 2022 году до 12 654 рублей, что на одну тысячу рублей больше нынешнего уровня.