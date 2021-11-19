Лавров посчитал неприличным вопрос шведского журналиста о России

Отвечая на вопрос шведского корреспондента, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что неприлично спрашивать о том, как Россия собирается понравиться Западу.

После переговоров с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде журналист шведского ТВ спросил Лаврова, готова ли Россия со своей стороны сделать что-то, чтобы исправить неважные отношения с западными странами.

«Когда вы так требовательно спрашиваете, что Россия собирается делать для того, чтобы понравиться западным демократиям, это же неприлично», — цитирует главу МИД РФ «РИА Новости».

Он отметил, что этот менталитет уже проникает в умы представителей средств массовой информации.

Лавров добавил, что Москва никому не позволит ущемлять национальные интересы России на фоне постоянных провокаций со стороны НАТО, включая «подготовку украинской армии к тому, чем в Киеве постоянно угрожают — взятием Донбасса силой и посягательствами на Крым».

Ранее министр заявил, что России важно, чтобы ситуация в странах, граничащих с Афганистаном, была стабильной. По его словам, Москва не может допустить дестабилизации обстановки в этих государствах.