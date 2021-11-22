Мизулина предложила создать «одну кнопку» для борьбы с мошенниками в Сети

В 2021 году Лига безопасного интернета получила порядка 11 тысяч жалоб на интернет-мошенников. Люди сообщали о продаже поддельных документов, краже персональных данных и прочих онлайн-преступлениях. Об этом рассказала директор ЛБИ Екатерина Мизулина в ходе круглого стола «Защита персональных данных в интернете и быстрая реакция на мошенничество в Сети — залог спокойствия граждан», который прошел в Общественной палате России.

Такое же количество обращений получают и правоохранительные органы… На наш взгляд, одним из важных элементов защиты пользователей в Сети должно стать создание простого и понятного инструмента для граждан, „одной кнопки“, с помощью которой они смогут пожаловаться, получить помощь. Это нужно сделать, потому что проблемы мошенничества и утечки данных создают социальную напряженность и негативное настроение в обществе, которые могут привести к тому, что люди сами пойдут отлавливать этих мошенников, — заявила Мизулина.

Она добавила, что в период пандемии мошенники стали активно эксплуатировать тему коронавируса. При этом, указала Мизулина, иностранные онлайн-платформы почему-то не хотят бороться с этим явлением, предпочитая «делать вид, что ничего не происходит».

«По сути, они потворствуют развитию мошенничества на территории России, обману наших граждан и краже денежных средств у россиян. Масштабы это приобрело колоссальные», — заключила эксперт.



Предложение Екатерины Мизулиной о создании «одной кнопки», с помощью которой граждане смогут пожаловаться на мошенников, поддержала президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская. По ее мнению, необходимо также ужесточить наказание за утечки личной информации для операторов персональных данных и их сотрудников, которые обычно и оказываются замешанными в махинациях с данными пользователей.

Это должно выходить в публичную плоскость, чтобы злоумышленники, которые крадут эти данные, понимали, что им за это будет больно, что это наказуемо, — уверена Наталья Касперская.

Президент группы компаний InfoWatch обратила внимание, что большая часть онлайн-преступлений «строится на воровстве баз данных граждан».

«Потом они оказываются либо в открытом доступе, либо используются мошенниками для звонков. Способы хищений самые разные, но все атаки делаются через компрометации баз данных. …Причем каких-то серьезных наказаний за это вообще не предусмотрено», — рассказала она.

Напомним, что 1 января 2022 года вступит в силу закон о так называемом «приземлении» зарубежных IT-корпораций в российской юрисдикции. Он обязывает иностранные цифровые корпорации открывать в РФ свои официальные представительства. Компаниям, которые не захотят выполнять требование о «приземлении», могут запретить распространять рекламу и собирать персональные данные.



«Наличие таких представительств имеет большое значение для выстраивания с IT-гигантами эффективного диалога и вывода их деятельности из „серой зоны“, в которой они находятся в настоящее время», — прокомментировал руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по законодательству в сфере интернет-технологий и цифровизации Вадим Виноградов.

