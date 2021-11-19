Путин пополнит бюджет ПФР конфискованными у коррупционеров деньгами

Президент России Владимир Путин подписал закон о перечислении в бюджет Пенсионного фонда РФ денег, которые были конфискованы у обвиненных в коррупции чиновников. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Бюджет Пенсионного фонда РФ пополнится за счет конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений», — указано в законе.



Ранее Путин предложил увеличить прожиточный минимум на 8,6%. МРОТ в 2022 году должен вырасти до 13 890 рублей, что на тысячу больше нынешнего уровня.