Гидрометцентр опроверг прогноз «Фобоса» о субботнем снегопаде в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поставил под сомнение прогноз ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, пообещавшего москвичам в субботу, 20 ноября, мощный снегопад.

По мнению Вильфанда, в столице скорее ожидаются сильный ветер и гололедица.

Он рассказал в эфире радиостанции «Комсомольская правда», что 20 ноября над Москвой окажется центр циклона, из-за чего в город придут сильный ветер с порывами до 15−20 метров в секунду и осадками в виде мокрого снега. При этом синоптик считает, что снегопада не будет.

«Да, мне приходилось слышать, что снегопад ожидается, но при мокром снеге снегопада не бывает, потому что после снегопада остаются сугробы, остается высокий снежный покров», — цитирует Вильфанда kp.ru.

Он подчеркнул, что ждать снежных сугробов не приходится, поскольку мокрый снег превратится в кашу, будет налипать на деревья и провода, ожидается гололедица.

Погода в Москве © Валерий Шарифулин / ТАСС

«Ну и, конечно, давление в центре циклона очень низкое, близкое к рекордному, около 720 мм ртутного столба», — добавил синоптик. По его словам, если сравнивать с понедельником и вторником, то к субботе давление понизится сразу на 40 миллиметров, что бывает довольно редко.

Ранее Евгений Тишковец заявил, что 20 ноября в Центральной России ожидается мощнейший за последние 73 года снегопад. За один день выпадет до 25% месячной нормы осадков.