«Медицина имеет границы»: Горелов рассказал, зачем нужны QR-коды

Известный врач-инфекционист, членкор РАН Александр Горелов принял участие в новом выпуске шоу «Дайте сказать», которое проходит на платформе издания Life. Ученый рассказал, почему введение QR-кодов в России — своевременная мера.

Здравоохранение подошло к той точке, когда оказание медицинской помощи широким слоям населения может быть под угрозой. Мы можем оказаться в ситуации, когда медиков и высокотехнологичного оборудования, которое спасает жизнь пациентов, будет не хватать. Время подумать о том, что возможности медицины имеют границы, — заявил Горелов.

Полностью интервью с членкором РАН можно посмотреть на официальном YouTube-канале Life.

По данным Росстата, за весь период пандемии коронавируса РФ потеряла более 400 тысяч человек. Это сопоставимо с населением таких городов, как Владимир или Нижний Тагил. Сегодня заболеваемость ковидом в России снизилась, но не так значительно, как хотелось бы.

