Экс-директор ХК ЦСКА угнал свою же машину, отданную в счет долга

Бывший директор московского хоккейного клуба ЦСКА Андрей Румянцев рассчитался с долгами, но тут же совершил преступление.

Ему пришлось отдать в счет долга свой Porsche Panamera. Однако после сделки он сразу же угнал автомобиль у нового владельца.

Карьера Румянцева на поприще хоккейного менеджера не сложилась, и он в итоге залез в долги. Одолжив у 32-летнего Кирилла Фроловича 4 миллиона 400 тысяч рублей, экс-директор ЦСКА не смог вовремя вернуть эту сумму и предложил кредитору взамен свою дорогую машину.

Андрей Румянцев © t.me/breakingmash

Как и полагается, мужчины подписали договор купи-продажи, однако 57-летний Румянцев никак не хотел расставаться с любимым Porsche и пошел на отчаянный шаг. Сказав Фроловичу, что ему нужно забрать из салона личные вещи, бывший владелец авто сел за руль и умчался в даль.

С тех пор Румянцев на связь не выходил, а Фролович обратился в полицию, сообщает Mash.

Как писал ранее «Ридус», жертвой мошенника стал житель Красноярска, купивший в Москве автомобиль Toyota RAV 4. После совершения сделки бывший владелец угнал машину.