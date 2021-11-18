Иммунолог рассказал, у кого антитела к COVID-19 исчезают быстрее всего

По истечении полугода антитела к коронавирусу уже не определяются у 25% переболевших, сообщил иммунолог Николай Крючков.

Он уточнил, что речь идет о тех, кто перенес болезнь не в бессимптомной форме.

Крючков также отметил, что антитела, достаточные для защиты организма, вообще не вырабатываются у 10% переболевших. При этом есть и те, у которых титр антител превышает после болезни 1000 Bau/мл, добавил он.

По его словам, имеющим такой титр антител можно выдавать QR-код на три месяца, а если этот уровень достигает от 500 до 800 Bau/мл, действие электронного документа не должно превышать два-три месяца. Начинать же выдавать соответствующие сертификаты стоит при титре антител от 300 Bau/мл на срок максимум два месяца, считает эксперт.

В беседе с газетой «Известия» иммунолог подчеркнул, что нельзя выдавать QR-код на полгода тем, у кого титр антител находится на уровне 300 Bau/мл, так как велика вероятность, что через пару месяцев защита организма исчезнет.

Тест на антитела. © Никеричев Андрей / Агентство «Москва»

BAU/мл — международные единицы, установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для подсчета антител к COVID-19.

Как писал ранее «Ридус», после исследования, проведенного научным центром имени Гамалеи, стало известно, что для защиты от штамма «дельта» человеку необходим уровень в 300 антител.

Между тем оперштаб Москвы не рекомендовал проходить тест на антитела перед вакцинацией от COVID-19. По его информации, наличие антител к вирусу не является противопоказанием к прививке.

Кроме того, ряд вирусологов считают, что даже небольшое количество антител в крови свидетельствует о наличии качественного иммунитета к коронавирусной инфекции благодаря клеточной памяти.