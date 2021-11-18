Амельченкова предложила освободить волонтеров от налогов при оплате связи

Депутат Госдумы Ольга Амельченкова предложила освободить волонтеров от налоговых сборов, когда они оплачивают мобильную телефонную связь, необходимую для осуществления добровольческой деятельности.

«Вопрос о телефонной связи часто звучал на встречах с добровольцами и НКО, особенно в период пандемии. Сейчас, в частности, питание, волонтерская форма, оплата проезда не облагаются налогом. Телефонная связь в этот список пока не входит. И доброволец должен заплатить налог. Мы все понимаем, что на самом деле это не доходы, а инструмент, необходимый для помощи людям, особенно в период эпидемии коронавируса», — сказала Амельченкова.

По ее мнению, важно показать волонтерам, что их труд ценится, в том числе и на государственном уровне.

«Волонтеры, как и врачи, все время на передовой. В одной только Ленинградской области в данный момент более 12 000 волонтеров, которые регулярно вносят свой вклад в развитие региона», — заключила Ольга Амельченкова.