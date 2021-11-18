Адвокат указал на ложь в показаниях в деле депутата Рашкина

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, который решил изменить свои показания по делу об убийстве лося, встал на путь печально известного актера Михаила Ефремова. Такое мнение высказал адвокат Алексей Мельников.

Напомним, Рашкин и несколько его однопартийцев были задержаны полицией в Лысогорском районе Саратовской области в ночь на 29 октября. Правоохранители обнаружили в багажнике их автомобиля разделанную тушу лося. Тогда депутат утверждал, что коммунисты якобы нашли животное уже убитым в лесу. Однако накануне Рашкин записал видеообращение, в котором признался, что лося убил и разделал именно он. Депутат отметил, что из-за плохой погоды он перепутал лося с кабаном.

«Эта версия ещё более странная, чем была ранее. Для любого, кто знает, как выглядит лось, а как выглядит кабан. Эти животные совершенно не похожи друг на друга. Кроме того, Рашкин сказал, мол, он был уверен в том, что охота уже началась, что тоже не выдерживает никакой критики. Настоящий охотник всегда знает, что началось, что закончилось. Получается, Рашкин встал на путь печально известного Михаила Ефремова, которого враньё и плохие советы поставили в еще более худшую ситуацию, чем могла быть», — сообщил Мельников в интервью РАПСИ.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн заявил, что «аргументы Валерия Рашкина очень сомнительны». «Они лишь свидетельствуют о том, что господин Рашкин продолжает ранее начатую им линию по введению общественности в заблуждение, пытаясь сформировать иную картину событий. Во-первых, он признался в лживости ранее данных заявлений, в том числе перед сотрудниками правоохранительных органов. Во-вторых, его признание совершенно не объясняет, почему ему потребовалось сбросить ружье и оставить охотничий билет в другом месте. Такие действия традиционно предпринимают браконьеры, чтобы обезопасить себя от возможной остановки транспортного средства и досмотра», — сказал Хинштейн.

Напомним, актер Михаил Ефремов находится сейчас в колонии за ДТП со смертельным исходом. Он сел за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения и спровоцировал аварию на Смоленской площади Москвы. В результате погиб курьер Сергей Захаров.

Сразу после трагического происшествия в Сети начали появляться видеоролики, на которых нетрезвый Ефремов давал признательные показания. Но позднее он стал отрицать свою вину, придумывая все новые и новые невероятные версии того, кто мог находиться за рулем его автомобиля в момент трагедии.