Эксперт оценил решение суда по делу «Царьграда» и компании Google

Московский городской суд отклонил апелляционные жалобы компании Google и оставил без изменения постановление Замоскворецкого районного суда по поводу двух исков зрителей телеканала «Царьград». Информация об этом решении содержится в картотеке судебных дел.

В октябре 2020 года Сергей Петров и Татьяна Гладышевская пожаловались на Google в суд за то, что администрация видеохостинга YouTube заблокировала аккаунт TsargradTV. Истцы потребовали от корпорации немедленно восстановить доступ к официальному YouTube-каналу «Царьграда».

Согласно решению Замоскворецкого суда, Google должен разблокировать аккаунт TsargradTV до 17 декабря. Если корпорация этого не сделает, то документы по делу будут переданы в Федеральную службу судебных приставов. Далее начнется процесс принудительного исполнения постановления суда. Судебные приставы могут наложить на Google дополнительные штрафы или обратиться в правоохранительные органы, чтобы возбудить против компании уголовное дело за злостное уклонение от судебного решения.

«Суд стал на защиту прав россиян. Такое решение суда можно только приветствовать. Блокировка аккаунта «Царьграда» — это нарушение права граждан России на свободное получение информации. Примечательно, что иск подали именно зрители телеканала, чьи права нарушила американская корпорация. А решение Московского городского суда свидетельствует о том, что Россия готова защищать своих граждан от произвола иностранных IT-компаний, как это делают и другие государства мира», — прокомментировал в интервью «Ридусу» директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

«Иностранные цифровые корпорации, которые работают в России, получают с нашего рынка огромную прибыль. Поэтому они, безусловно, обязаны уважать законы и граждан РФ», — заключил Зыков.

Google заблокировал аккаунт телеканала «Царьград» в июле 2020 года из-за того, что основатель «Царьграда» Константин Малофеев находится в санкционных списках США. По подсчётам Forbes, если модераторы YouTube не разблокируют аккаунт, то сумма штрафов Google в течение семи месяцев достигнет 94 триллионов рублей.