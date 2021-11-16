Минцифры выделит деньги на защиту «главной ценности гражданина» в Сети

Минцифры опубликовало проект правил предоставления субсидии на разработку и реализацию программы повышения цифровой грамотности россиян. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Субсидия будет предоставлена по результатам конкурсного отбора юридическому лицу, имеющему большой опыт реализации проектов в сфере кибергигиены, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Личная цифровая грамотность становится важным условием работы в онлайн-среде. Подчас посещение небезопасных сайтов и невозможность распознать откровенно мошеннические действия в Сети приносят серьёзные неприятности пользователю, в том числе затрагивающие персональные данные, которые являются главной ценностью гражданина в киберпространстве», — отметил Чернышенко.

Чем больше люди знают о том, каким образом можно обеспечить личную информационную безопасность в интернете, тем меньше вероятность, что они станут жертвами онлайн-мошенников, прокомментировал в интервью «Ридусу» первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Именно из-за низкого уровня цифровой грамотности пользователи часто не представляют, что нужно делать, столкнувшись с онлайн-мошенничеством, проявлениями кибербуллинга, а также легко доверяют фейкам, распространение которых в последние годы приняло характер настоящей эпидемии», — уверен эксперт.

Малькевич напомнил, что интернет является неотъемлемой частью современной жизни, особенно во время пандемии коронавирусной инфекции.

«Вместе с этим увеличилось и число разнообразных цифровых угроз, от которых граждане могут пострадать. Поэтому повышение уровня цифровой грамотности населения — важная задача, решению которой должно способствовать государство», — заключил Александр Малькевич.