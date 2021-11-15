Российских водителей будут штрафовать без протоколов

В некоторых случаях нарушителей Правил дорожного движения (ПДД) в России будут штрафовать без составления административного протокола.

Об этом говорится в поручении президента РФ Владимира Путина, размещенном на сайте Кремля.

В документе указано, что решения о штрафах за отдельные правонарушения будут выносить на основании фото- и видеоматериалов, полученных через специальные мобильные приложения.

Правительству поручено внести соответствующие изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.

Кроме того, по распоряжению главы государства, полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях на автодорогах передадут российским регионам.

Сотрудник ГИБДД © Сандурская Софья/Агентство «Москва»

Как отмечает «РЕН ТВ», ранее Минюст РФ предложил лишать водителей прав на срок до трех лет за систематические серьезные нарушения ПДД.

В апреле Общероссийское движение «Сильная Россия» предложило наказывать злостных нарушителей ПДД, допустивших трехкратное превышение скорости на 60 километров в час и более, административным арестом на срок до 15 суток.