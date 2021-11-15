Российских водителей будут штрафовать без протоколов
- 15 ноября 2021, 20:33
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В некоторых случаях нарушителей Правил дорожного движения (ПДД) в России будут штрафовать без составления административного протокола.
Об этом говорится в поручении президента РФ Владимира Путина, размещенном на сайте Кремля.
В документе указано, что решения о штрафах за отдельные правонарушения будут выносить на основании фото- и видеоматериалов, полученных через специальные мобильные приложения.
Правительству поручено внести соответствующие изменения в законодательство до 1 июня 2022 года.
Кроме того, по распоряжению главы государства, полномочия по рассмотрению дел об административных правонарушениях на автодорогах передадут российским регионам.
Как отмечает «РЕН ТВ», ранее Минюст РФ предложил лишать водителей прав на срок до трех лет за систематические серьезные нарушения ПДД.
В апреле Общероссийское движение «Сильная Россия» предложило наказывать злостных нарушителей ПДД, допустивших трехкратное превышение скорости на 60 километров в час и более, административным арестом на срок до 15 суток.
Войти через социальные сети: