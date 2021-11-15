Мацейчук ответил на слова Клишаса, предостерегшего Польшу от вылета из ЕС

Польский журналист Томаш Мацейчук, известный телезрителям по многочисленным политическим ток-шоу на российском ТВ, прокомментировал слова главы конституционного комитета Совфеда Андрея Клишаса, предостерегшего Польшу от призывов исключить Россию из международных организаций. Сенатор посоветовал Польше лучше позаботиться о том, чтобы самой не вылететь из Евросоюза.

Клишас имел в виду назначенный Польше штраф в 1 млн евро в день. Ранее суд ЕС обязал ее платить 500 тысяч евро в сутки, пока она не прекратит работы на шахте «Туров», однако в Варшаве не настроены платить. «Мы еще не заплатили ни одного штрафа», — заявил вице-спикер сейма Терлецкий.

В беседе с «Ридусом» Мацейчук заявил, что Варшаве не угрожает никакое вышвыривание из Евросоюза, поскольку нет таких процессов в европейском законодательстве. По его словам, единственное, на что Брюссель может пойти, это лишить поляков права голоса и финансирования.

«Нельзя забывать, что штрафы являются политическим решением и таким же политическим решением могут быть аннулированы, на что делает ставку польское правительство. Тем более что процесс примирения с чехами по делу „Турова“ и с ЕС по делу судебной реформы уже почти завершены, и в начале следующего года Польша может избавиться от европейских штрафов», — объяснил журналист.

Он также напомнил Клишасу, что Россия, в отличие от Польши, не является членом НАТО и ЕС, а соответственно не является частью Западного мира и уж тем более его защитником.

«Наоборот, Россия является угрозой для Запада и европейцы вместе с американцами, время от времени, напоминают об этом господину Клишасу и его коллегам новыми санкциями или отстранением России от участия в международных организациях и саммитах», — отметил Мацейчук.

По его мнению, изоляция России будет усиливаться, по той простой причине, что идет вторая холодная война и Россия является ее главной и враждебной Западу стороной. При этом журналист выразил свое убеждение в том, что на изоляцию Польши не надо надеяться. Он указал на то, что весь Запад поддержал Польшу в связи с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

Мацейчук обратил внимание, что у Польши товарооборот с Германией почти в три с половиной раза больше, чем у России. Поэтому он считает, что Германия не будет лишаться одного из главных торговых партнеров из-за каких-то небольших разногласий в рамках ЕС.

Напомним, ранее вице-премьер Польши Петр Глиньский призвал к исключению России и Белоруссии из ряда международных организаций и отлучению от участия в международных спортивных соревнованиях из-за миграционного кризиса на белорусско-польской границе, который обострился 8 ноября, когда несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и разбили там лагерь. Для пресечения попытки незаконного проникновения на территорию Польши было стянуто около 12 тысяч солдат, группа противодействия терроризму и полицейские.