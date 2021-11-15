Макрон изменил французский флаг

Решением президента Франции Эммануэля Макрона один из цветов на государственном флаге был изменен.

Теперь на триколоре присутствует иной синий оттенок, который используется французским флотом.

Как сообщает France Bleu, это решение не оглашалось публично. При этом france. info отмечает, что Макрон задумывался о смене цвета флага еще в июне 2020 года.

По мнению французских властей, новый оттенок синего смотрится более контрастно на фоне флага Евросоюза. Кроме того, такой цвет является отсылкой к Великой французской революции.

Газета «Известия» напоминает, что в апреле 2018 года лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен потребовала убрать флаг Евросоюза и оставить только французский, подчеркнув, что хочет возглавлять свою страну, а не Еврокомиссию.

В июле того же года во время воздушной части парада по случаю Дня взятия Бастилии пилотажная группа перепутала последовательность цветов во флаге Франции.

Ранее экс-депутат Национального собрания Марион Марешаль-Ле Пен заявила, что Франция в скором времени может превратиться в исламскую республику, а коренные французы могут исчезнуть.