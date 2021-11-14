Блинкен: Лукашенко отвлекает внимание от действий РФ на границе с Украиной
- 14 ноября 2021, 23:00
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В разговоре с польским коллегой Збигневом Рау госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что миграционный кризис в Белоруссии вызван попыткой президента страны Александра Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной.
По словам официального представителя госдепартамента Неда Прайса, госсекретарь выразил поддержку Польше в создавшейся ситуации.
«Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь внимание от российских действий на границе с Украиной», — говорится в заявлении госдепа.
Прайс также сообщил, что Блинкен и Рау твердо осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали Лукашенко решить первопричину наложенных Западом санкций — отказ белорусскому народу в соблюдении прав человека и фундаментальных свобод.
«Госсекретарь также выразил глубокую благодарность Польше за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины», — приводит «РИА Новости» слова Прайса.
Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс напрямую возложила ответственность на Россию за «позорный искусственный миграционный кризис» на польско-белорусской границе и заодно призвала сообща «противодействовать сооружению» «Северного потока — 2».
Напомним, миграционный кризис на границах Белоруссии с Польшей обострился 8 ноября, когда несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и разбили там лагерь. Для пресечения попытки незаконного проникновения на территорию Польши было стянуто около 12 тысяч солдат, группа противодействия терроризму и полицейские.
Недавно стало известно, что власти ЕС обсуждают возможность введения санкций против авиакомпаний «Аэрофлот» и Turkish Airlines, самолеты которых якобы массово перевозят беженцев из стран Ближнего Востока в Минск.
Российские официальные лица категорически отрицают причастность «Аэрофлота» к событиям в Белоруссии.
«Хочу, чтобы все знали. Мы-то здесь совершенно ни при чем. Там вот на нас все пытаются по любому поводу и вообще без всякого повода, какую-то ответственность возложить. Но наши авиационные компании не возят этих людей, вообще ни одна наша компания не возит», — заявил президент РФ Владимир Путин.
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