ФБР признало факт рассылки фейковых писем со своей электронной почты

Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало тот факт, что с его электронных адресов рассылались фейковые письма.

При этом в ведомстве отрицают, что это произошло в результате хакерского взлома.

Ранее агентство Bloomberg предположило возможный взлом электронной почты ФБР.

В ведомстве объяснили, что знают об ошибке, произошедшей в настройках программного обеспечения. Именно из-за нее стало возможным временно воспользоваться правоохранительным порталом LEEP и рассылать фейковые письма.

«LEEP — это IT-инфраструктура ФБР, которую мы используем для коммуникации с нашими партнерами в правоохранительных органах на уровне штатов и на местном уровне», — говорится в заявлении ФБР, размещенном в официальном Twitter ведомства.

Агент ФБР. © AP/TASS

В бюро заверили, что никому не удалось осуществить взлом или получить доступ к каким-либо данным ФБР.

Уязвимость, возникшая в системе, уже устранена, добавили в ведомстве.

Как писал ранее «Ридус», Федеральное бюро расследований США объявило в розыск уроженца России Евгения Полянина. Американские власти считают его виновным в вымогательстве денег у крупных компаний и обвиняют в участии в хакерской группировке REvil. В сообщении на сайте ФБР говорится, что 28-летний Полянин разыскивается из-за возможной причастности к хакерским атакам, которые были совершены с помощью программ-вымогателей. Также россиянина обвиняют в отмывании денег. Власти США предполагают, что Полянин находится в Барнауле.