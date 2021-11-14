В результате взрыва автомобиля у больницы в Ливерпуле погиб человек
- 14 ноября 2021, 21:32
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В 11 утра 14 ноября в Ливерпуле рядом с женской больницей взорвалась машина. В результате погиб один человек.
Еще одного пострадавшего госпитализировали с травмами, не представляющими угрозу для жизни.
На опубликованных кадрах с места взрыва видны поднимающиеся в небо клубы дыма.
Как сообщает Metro, в расследовании происшествия принимает участие контртеррористический отдел полиции.
По предварительным данным, взорвалось такси, остановившееся перед инцидентом.
В полиции отметили, что причины взрыва пока не установлены, однако версия теракта не исключается.
Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон назвала инцидент «вызывающим тревогу».
Позднее стало известно, что в рамках закона о противодействии терроризму были задержаны трое мужчин в возрасте 21 года и 26 и 29 лет.
Войти через социальные сети: