В результате взрыва автомобиля у больницы в Ливерпуле погиб человек

В 11 утра 14 ноября в Ливерпуле рядом с женской больницей взорвалась машина. В результате погиб один человек.

Еще одного пострадавшего госпитализировали с травмами, не представляющими угрозу для жизни.

На опубликованных кадрах с места взрыва видны поднимающиеся в небо клубы дыма.

Как сообщает Metro, в расследовании происшествия принимает участие контртеррористический отдел полиции.

По предварительным данным, взорвалось такси, остановившееся перед инцидентом.

В полиции отметили, что причины взрыва пока не установлены, однако версия теракта не исключается.

Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон назвала инцидент «вызывающим тревогу».

Позднее стало известно, что в рамках закона о противодействии терроризму были задержаны трое мужчин в возрасте 21 года и 26 и 29 лет.

