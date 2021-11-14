Рейтинг Байдена достиг рекордного минимума с момента инаугурации

По результатам соцопроса, проведенного газетой The Washington Post и телеканалом ABC, популярность президента США Джо Байдена среди американцев достигла нового минимума с момента инаугурации.

Одобряют деятельность Байдена лишь 41% респондентов, а 53% опрошенных не признают его работу удовлетворительной.

В телефонном опросе, проводившемся с 7 по 10 ноября, приняли участие около тысячи совершеннолетних американцев.

Как пишет газета «Известия», в течение последних нескольких месяцев рейтинг Байдена неуклонно снижался. Основной причиной такого спада считается недовольство избирателей экономической ситуацией в стране.

Издание отмечает, что по данным опроса The Washington Post, в сентябре работу Байдена на посту главы Белого дома одобряли 44% респондентов, а противоположного мнения придерживались 51% участников опроса. Между тем в июне эти показатели составляли 50% и 42%, а в апреле — 52% и 42%.

Джо Байден © AP/TASS

В свою очередь Институт общественного мнения Gallup сообщил 23 октября, что рейтинг Байдена за первые девять месяцев правления снизился с 56% до 44,7%. Данный показатель является максимальным снижением уровня доверия среди американских лидеров со времен Второй мировой войны.

Эксперты объяснили, что снижение рейтинга главы государства произошло из-за «хаотичной» операции по выводу американских войск из Афганистана, гибели более десятка военных США в Кабуле, экономических проблем и пандемии коронавируса.