Японские ученые создали прибор, стирающий память как в «Людях в черном»

Ученые из Университета Киото изобрели устройство, которое действует подобно нейтрализатору из голливудского блокбастера «Люди в черном».

С помощью японского прибора тоже можно стирать память, как это делали герои Уилла Смита и Томми Ли Джонса.

Эксперименты, проведенные на мышах, дали положительный результат. Исследователям удалось стереть память у грызунов.

Как сообщает научный журнал Science, японские ученые применили технику оптогенетики, разрушающую белок кофилин, который необходим организму для нормальной работы синапсов, помогающих перевести кратковременную память в долговременную.

В ходе эксперимента специалисты дважды «облучали» мышей. Первый раз — после того, как испытуемые ознакомились с новой задачей, а второй — во время сна. В итоге мыши забыли то, чему научились.

Подопытные мыши © commons. wikimedia.org

Ранее «Ридус» писал о том, что Совет атаманов России своим приказом предупредил членов казачьих сообществ об «опасности» дистанционных термометров, широко используемых для профилактики распространения коронавируса COVID-19. Совет атаманов не рекомендовал казакам разрешать измерение температуры дистанционными термометрами, которые прикладываются ко лбу. По мнению Совета, в таком случае якобы возможно «стирание памяти» человека.