В Китае обнаружили продукты питания из РФ с образцами COVID-19 на упаковке

В городе Хэйхэ на северо-востоке Китая были обнаружены образцы коронавируса на упаковке импортированных из России продуктов питания.

Как сообщается на сайте городского центра по контролю и профилактике заболеваний, это произошло 13 ноября в ходе проверки на одном из складов, где хранились российские товары.

Уточняется, что образцы COVID-19 оказались на упаковках шоколадных вафель, печенья, желейных конфет и сухого молока.

При этом в центре отметили, что в ходе проверок упаковок тех же товаров в местах их реализации тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Тем не менее городские власти призвали местных жителей, купивших данную продукцию, продезинфицировать и запечатать ее, а также незамедлительно связаться с местным центром по контролю и профилактике заболеваний.

Как отмечает «РИА Новости», в конце октября в КНР продлили на месяц запрет на ввоз продукции российского предприятия Zarya LLC из-за обнаруженного ранее коронавируса на упаковках с замороженной рыбой.

В августе Центр по контролю и предотвращению массовых заболеваний Китая предложил экспертам ВОЗ проверить версию завоза коронавируса в Ухань на упаковках с замороженными полуфабрикатами. Дело в том, что в прошлом году в КНР были выявлены несколько спорадических вспышек COVID-19, связанных с продуктами холодовой цепи, которые Китай импортировал из других стран мира, включая Европу и Америку. По данным специалистов центра, во многих из этих стран признаки коронавируса были обнаружены раньше, чем в Ухани. Поэтому они выдвинули гипотезу о появлении COVID-19 в Ухани из-за импорта замороженных продуктов питания.