Брат Нурмагомедова проходит свидетелем по делу о наезде на полицейского

Двоюродный брат бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова — 23-летний боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов — рассматривается следствием как свидетель по делу о наезде на сотрудника полиции в Каспийске.

Меру пресечения в его отношении применять не будут, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее судейская коллегия Махачкалы отправила под домашний арест Камала Идрисова, подозреваемого в наезде на правоохранителя, пишет ФАН. По предварительной информации, за рулем находился именно Идрисов.

По версии следствия, 11 ноября сотрудники ГИБДД предприняли попытку остановить Toyota Camry без номеров на КПП аэропорта Махачкалы, однако водитель проигнорировал их требование, снес ограждение и наехал на инспектора. При падении полицейский сильно ударился головой.

В Сети была опубликована видеозапись инцидента.

Находившиеся в автомобиле Усман Нурмагомедов и Камал Идрисов бросили машину и улетели на самолете в Москву.

Как писал ранее «Ридус», по прилету в Москву обоих задержали. Между тем Усман Нурмагомедов опубликовал в соцсетях пост, в котором сообщил, что находится в зале, а не в полиции. При этом он стал выкладывать старые фото из спортзала, сделанные в Махачкале.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Усман Нурмагомедов выступает в ММА. Недавно он вошел в тройку лучших легковесов Bellator.