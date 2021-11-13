В ПФР рассказали, кто имеет право выйти на пенсию уже в 50 лет

Досрочно выйти на пенсию могут многодетные матери.

Их пенсионный возраст будет снижен на 3−10 лет в зависимости от количества детей.

Однако это касается только тех матерей, которые воспитали детей до достижения ими возраста восьми лет.

Как сообщили в отделении ПФР по Кабардино-Балкарии, женщины, родившие троих детей, могут уйти на заслуженный отдых в 57 лет, четверых — в 56, пятерых и более — в 50 лет.

При этом на сайте фонда уточняется, что на момент назначения пенсии также учитывается количество страхового стажа и величина индивидуального пенсионного коэффициента, предусмотренного пенсионным законодательством.

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Ранее в ПФР рассказали, что бывшие военные, сотрудники МВД, прокуратуры, Минобороны, ФСБ и некоторых других структур могут претендовать при выходе на пенсию как на выплаты по линии силовых ведомств, так и на пособия от Пенсионного фонда.

Также сообщалось, что российские депутаты могут рассчитывать на повышение пенсии благодаря скорому вступлению в силу закона «О государственной должности и статусе государственного служащего». Повышение зарплат, а впоследствии и пенсий, произойдет после того, как депутатам будет присвоен статус государственных служащих.